Прокурор запросил для Уилана 18 лет колонии

Следствие фабулу не раскрывает.

Прокурор запросил для гражданина США, Канады, Ирландии и Великобритании Пола Уилана 18 лет колонии. Он обвиняется в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба Московского городского суда.

В последнем слове Уилан заявил, что невиновен и попросил судью об оправдании.

Отметим, что заседание проходит в закрытом режиме. Следствие фабулу не раскрывает.

Федеральная служба безопасности РФ задержала Уилана в конце 2018 года по подозрению в участии в шпионской акции. Тогда сообщалось, что в отеле "Метрополь" ему передали флеш-карту с фотографиями из туристической поездки в Сергиев Посад.

Защита американского гражданина настаивает на том, что дело сфабриковано ради продвижение силовиков по службе. За данным процессом следят и в Штатах. На заседания приезжал и посол Америки, но в зал суда его не пускали, так как заседания проходят в секретном режиме.

Ранее мы писали, что суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану.

Видео: YouTube / AP Archive