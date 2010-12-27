Мужчина пробудет под стражей до конца марта.

Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану на три месяца. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ. Решение вынес судья Андрей Расновский. Об этом заявили "РИА Новости".

Фигурант расследования пробудет в заключении до 29 марта 2020 года. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме из-за секретности материалов расследования. Журналистов и слушателей допустили только до оглашения постановления инстанции. Уилан поздравил собравшихся с наступающим Новым годом и Рождеством. Он находился в "аквариуме". Мужчина смог приложить к стеклу тетрадный лист с обращением. В тексте он поблагодарил друзей, семью, консулов за поддержку.

Напомним, что иностранцу предъявили обвинение еще летом 2019 года. Сторона защиты продолжает знакомиться с материалами дела. Рассмотрение по существу начнется не раньше весны следующего года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Крыму арестован россиянин по делу о госизмене.

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