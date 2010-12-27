Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

До конца года подозреваемый пробудет под стражей.

Обвиняемый в шпионаже американец Пол Уилан будет находиться под арестом до конца 2019 года. Постановление вынес Лефортовский суд Москвы. Фигурант расследования попросил об отводе судьи и прокурора. В очередной раз ему отказали в этом.

Журналисты отмечают, что знание русского языка у подозреваемого улучшилось. Пол Уилан смог самостоятельно ответить на некоторые вопросы следственных органов. Напомним, что иностранца задержали за секретную информацию, которую он хранил на флешке. Обвинение Уилану предъявлено в конце лета этого года. Тогда его задержали с флешкой, на которой находилась засекреченная информация. Устройство ему передал знакомый в отеле "Метрополь". Сам Пол заявил, что думал, что на ней находились фотографии с поездки в Сергиев Посад. Адвокат считает, что Пола подставили ради продвижения по службе. Сторона защиты американца продолжает знакомиться с материалами окончательной редакции обвинения.

Известно, что дальнейшие разбирательства будут проводиться в закрытом режиме из-за соблюдения государственной тайны. В случае, если вину Уилана докажут, он может получить тюремный срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Фигурант расследования имеет гражданства США, Канады и Ирландии, является подданным Великобритании. В Россию он приехал на свадьбу к другу. Это стало понятно из слов его родного брата. Стоит отметить, что Уилан - бывший морской пехотинец. МИД США направил ноту протеста в Россию с требованием освободить Пола.

Ранее Piter.tv писал о том, что Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

