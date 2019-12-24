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В Крыму арестован россиянин по делу о госизмене

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Подробности расследования пока что не раскрываются.

В Крыму арестован россиянин Иван Яцкин по делу о государственной измене. В Лефортовском суде сообщили, что фигуранту расследования продлен срок ареста на три месяца. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники.

Мужчина пробудет в заключении до 16 марта 2020 года. Ранее его поймали на территории Симферополя, после - этапировали в Москву. В столичном регионе в отношении подозреваемого ведутся следственные мероприятия. Материалы расследования не имеют грифа секретности, но заседания проходят в закрытом режиме.

Ранее Piter.tv писал о том, что украинская община назвала Крымский мост уроком Киеву.

Теги: арест, государственная измена, иван яцкин, крым
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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