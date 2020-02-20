Их госпитализируют.

У еще двух россиян на борту Diamond Princess нашли коронавирус. Инфекцию диагностировали медики после проведенных анализов. В ближайшее время россиян доставят в больницу, где окажут необходимую врачебную помощь. Известно, что сейчас туристы чувствуют себя нормально. Такое сообщение опубликовано дипломатами в Facebook.

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Также круизный лайнер утром в четверг покинули еще четверо россиян. Они вошли в состав второй группы, которая смогла сойти на берег после карантина. Первая покинула лайнер еще 19 числа. Среди них было и двое граждан из РФ.

Напомним, что в Йокогаме госпитализированы еще два россиянина. У мужчины выявили коронавирус. Его жену также направили в больницу из-за тесного контакта с зараженным. Однако на данный момент у нее инфекцию не диагностировали.

Ранее умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess.

