В США заявили, что намерены достигнуть соглашения с Россией.

Дональд Трамп намерен обсуждать с Россией контроль над вооружениями. Об этом президент США рассказал журналистам во время брифинга в Белом доме. Политик подчеркнул, что Америка и Россия стремятся достигнуть соглашения в данном вопросе.

Мы будем продвигаться с этим. Мы воспринимаем контроль над вооружениями очень серьезно прокомментировал Дональд Трамп

Лидер США отметил, что контроль над вооружениями обсуждался во время телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 7 мая. После общения с президентом России Дональд Трамп пришел к выводу, что партнеры "хотят этого".

Напомним, что в Америке заявляли о том, что думают над продлением соглашения СНВ-3. Договор истекает в 2021 году. Специалисты предлагают расширить документ, включив в него новые типы вооружений, которые на данный момент не контролируются СНВ-3. Также американцы выступили с инициативой подключить к соглашению Китай. В КНР ответили, что не заинтересованы в подобном предложении.

Помпео и Лавров обсудили стратегическую стабильность в ходе телефонного разговора.

Видео: Youtube/ The White House