МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию. Об этом заместитель главы ведомства Сергей Рябков рассказал журналистам "РИА Новостей". По данным эксперта, необходимо обсудить американские проекты по гиперзвуку, а также создание глобальной системы ПРО и установку вооружения в космосе. По мнению дипломата, такая деятельность США дестабилизирует ситуацию
Сергей Рябков напомнил, что в 2019 году в рамках договора СНВ-3 Россия провела для США демонстрацию ракетоносителя с планирующим блоком "Авангард". По словам дипломата, если соглашения между сторонами продлят, то, вероятно, эта система будет включена в договор.
Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют "экзотическими", то мы и от разговора по ним не уходим
прокомментировал замглавы МИДа РФ
Сергей Рябков заметил, что условием согласия на начало разговора о продлении соглашений по СНВ-3 будет то, что США окажутся готовы вести предметную дискуссию по американским программам и проектам, которые в России вызывают беспокойство.
Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США.
Видео: Youtube/ VOA News
Обсуждение ( 0 )