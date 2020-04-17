Сергей Рябов рассказал об обязательном условии для обсуждения продления СНВ-3.

МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию. Об этом заместитель главы ведомства Сергей Рябков рассказал журналистам "РИА Новостей". По данным эксперта, необходимо обсудить американские проекты по гиперзвуку, а также создание глобальной системы ПРО и установку вооружения в космосе. По мнению дипломата, такая деятельность США дестабилизирует ситуацию

Сергей Рябков напомнил, что в 2019 году в рамках договора СНВ-3 Россия провела для США демонстрацию ракетоносителя с планирующим блоком "Авангард". По словам дипломата, если соглашения между сторонами продлят, то, вероятно, эта система будет включена в договор.

Что касается ряда наших новых систем, которые американцы в последнее время именуют "экзотическими", то мы и от разговора по ним не уходим прокомментировал замглавы МИДа РФ

Сергей Рябков заметил, что условием согласия на начало разговора о продлении соглашений по СНВ-3 будет то, что США окажутся готовы вести предметную дискуссию по американским программам и проектам, которые в России вызывают беспокойство.

Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США.

Видео: Youtube/ VOA News