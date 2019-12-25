  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России рассказали о создании США "абсолютного оружия"
Сегодня, 10:07
451
lesjasap

В России рассказали о создании США "абсолютного оружия"

0 0

Америка может создать его к 2027 году.

В России рассказали о создании США "абсолютного оружия". Об этом заявил военный обозреватель "ТАССа" Дмитрий Литовкин. Специалист считает, что Америка затягивает с подписанием нового соглашения с Россией по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружение (СНВ-3) из-за возможных работ над новым оружием. По словам эксперта, Вашингтон медлит с подписанием договора ради того, чтобы разрабатывать оружие вне рамок и обязательств.

Автор материала уверен, что США может создать "абсолютное оружие" к 2027 году. К этому времени американцы обеспечат собственный стратегический ядерный арсенал новыми боевыми качествами.

Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США.

Теги: вооружение, снв-3, сша, ядерное оружие
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии