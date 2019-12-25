Америка может создать его к 2027 году.

В России рассказали о создании США "абсолютного оружия". Об этом заявил военный обозреватель "ТАССа" Дмитрий Литовкин. Специалист считает, что Америка затягивает с подписанием нового соглашения с Россией по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружение (СНВ-3) из-за возможных работ над новым оружием. По словам эксперта, Вашингтон медлит с подписанием договора ради того, чтобы разрабатывать оружие вне рамок и обязательств.

Автор материала уверен, что США может создать "абсолютное оружие" к 2027 году. К этому времени американцы обеспечат собственный стратегический ядерный арсенал новыми боевыми качествами.

Российский посол сообщил о готовности продлить ракетный договор с США.