Помпео и Лавров обсудили стратегическую стабильность в ходе телефонного разговора

Также поднимался вопрос о подготовке саммита членов СБ ООН.

В пятницу, 17 апреля, состоялся телефонный разговор российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео. Официальный сайт МИД поделился кратким содержанием беседы.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по ситуации в мире, охваченным пандемией коронавируса, и по состоянию мировых нефтяных рынков в продолжение своих бесед с 9 по 12 апреля. В ходе беседы Лавров напомнил, что Россия готова продлить договор о СНВ, который истекает в грядущем феврале, а также готова к работе над возможными новыми договоренностями о ядерных вооружениях.

Собеседники согласились взаимодействовать по подготовке саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН, который планируется провести позднее в текущем году по проблемам международной безопасности. Также Лавров отметил, что российская сторона предлагала возобновить прерванную работу американско-российской рабочей группы по угрозам в сфере информационно-коммуникационных технологий, и предложение все еще актуально.

Ранее в МИД РФ допустили, что в биолабораториях США разрабатывают опасные вирусы.

Фото: www.mid.ru