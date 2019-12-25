Захарова считает, что Штаты стали активно вести биологическую деятельность в других государствах.

В МИД РФ допустили, что в биолабораториях США разрабатывают опасные вирусы. Об этом на брифинге заявила Мария Захаорова, официальный представитель российского международного ведомства.

По её словам, нельзя исключать тот факт, что в американских лабораториях и третьих странах идёт разработка и модификация возбудителей опасных заболеваний. Захарова подчеркнула, что это может происходить и в военных целях. Она добавила, что Штаты в последнее время стали активно вести биологическую деятельность в других государствах — в том числе на территории бывших советских республик. Она привела в пример исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси.

Ранее МИД назвал условие диалога с США по гиперзвуковому оружию.