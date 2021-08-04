Трагедия унесла жизни 8 человек, ранено еще 20 человек.

Талибы взяли ответственность за атаку на дом министра обороны Афганистана. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала Tolo News. В СМИ уточнили, что во время нападения на дом генерала и министра обороны Бисмиллы Хана Мохаммади в Кабуле жертвами признаны восемь человек, а еще 20 жителей города считаются пострадавшими. Атака произведена накануне силами радикального движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).

Напомним, что ранее стало известно о взрыве в Кабуле перед посольством Ирана. Позже появились сведения о нападении на дом министра обороны Афганистана. Операция продолжалась четыре часа, после чего генерал в социальных сетях объявил о том, что его жизнь находится вне опасности. В помещение к нему проникла группа вооруженных людей.

Глава Минобороны Афганистана не пострадал при нападении на его дом.

Фото и видео: YouTube / TOLOnews