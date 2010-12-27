Санкции повлияли на деятельность компании из Швейцарии.

Строители "Северного потока-2" из Швейцарии отказались работать. Allseas не планирует возвращаться на завершение проекта в Балтийское море. Об этом сообщили "РИА Новости". Отказ связан с вступившими в законную силу санкциями США.

В Вашингтоне потребовали прекратить работу подрядчиков, задействованных в создании газопровода РФ. За невыполнение требований на компании будут наложены экономические ограничения. Позже Госдепартамент продлил срок свертывания работ до 20 января включительно. Однако американская сторона должна видеть, что компании готовы закончить работу над проектом. Однако швейцарцы не хотят рисковать и продолжать работу до этой даты. В результате подрядчик успел уложить только 160 километров трубопровода из 2460 километров.

В России заявили, что имеют альтернативное решение. Укладку труб может завершить судно "Академик Черский". Сейчас он находится в порту Находки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Козак анонсировал ответ на санкции США против "Северного потока-2".

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