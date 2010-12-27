Американские санкции уже никак не могут повлиять на достройку.

Александр Новак: "Северный поток – 2" будет достроен. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на данные РБК. Глава Минэнерго Россия заявил, что строительство газопровода не остановится из-за санкций США

Он добавил, что сейчас специалистам осталось уложить менее 160 километров конструкции. Новак не рискнул утверждать, что швейцарская компания Allseas завершила участие в проекте. Ее представители все еще ждут разъяснений по поводу экономических ограничений от Минфина США

Напомним, что с 20 декабря президентом Трампом подписан документ об оборонном бюджете страны. Он включает в себя санкции против фирм, участвующих в создании "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия нашла суда для помощи в строительстве "Северного потока -2".

Фото: Pixabay.com

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