Россия нашла суда для помощи в строительстве "Северного потока -2"

В укладке труб суда приниматься участия не будут.

Россия нашла суда для помощи в строительстве газопровода "Северный поток -2". Об этом 25 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства о контроле иностранных судов в Балтийском море.

Известно, что часть работ выполнять суда специального назначения Seahorse и Rockpiper. Они ходят под флагами Нидерландов и Кипра. Согласно данным сервиса Marinetraffic, до 25 декабря оба судна будут находиться в районе порта Роттердама в Финском заливе.

Сообщается, что в укладке труб суда приниматься участия не будут. Их привлекут для поставки гравия и последующей каменной засыпки подводного участка российского газопровода.

Напомним, к таким мерам пришлось прибегнуть в связи с новыми санкциями США против "Северного потока -2". Строительные работы выполняла шведская компания Allseas. После того, как ограничения вступили в силу, компания вывела свои суда из зоны строительства газопровода.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что проект "Северный поток-2" будет закончен. Однако пока не известны сроки завершения строительства. Известно, что осталось проложить еще 160 км труб.

Видео: Youtube/ Nord Stream 2