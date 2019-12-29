Козак анонсировал ответ на санкции США против "Северного потока-2"

Вице-премьер РФ заявил о том, что газопровод будет построен, несмотря на ограничения.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, каким будет ответ на американские санкции, введенные в отношении газопровода "Северный поток-2". Чиновник отметил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции, в России знают, как это сделать.

Российский ответ на ограничения со стороны США будут "адекватным и взвешенным".



Отметим, что санкции против российских газовых проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены в оборонном бюджете США, который подписал президент США Дональд Трамп. При этом накануне приостановлена укладка труб в "Северном потоке-2" от компании Allseas, подрядчика "Газпрома".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату $2,9 млрд Киеву по газовому протоколу сотрудничества двух стран.

Видео: Совет Федерации / YouTube