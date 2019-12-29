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Сегодня, 20:58
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fvbykov
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Козак анонсировал ответ на санкции США против "Северного потока-2"

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Вице-премьер РФ заявил о том, что газопровод будет построен, несмотря на ограничения.

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия-1" рассказал, каким будет ответ на американские санкции, введенные в отношении газопровода "Северный поток-2". Чиновник отметил, что газопровод будет достроен, несмотря на санкции, в России знают, как это сделать.

Российский ответ на ограничения со стороны США будут "адекватным и взвешенным".

Отметим, что санкции против российских газовых проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" предусмотрены в оборонном бюджете США, который подписал президент США Дональд Трамп. При этом накануне приостановлена укладка труб в "Северном потоке-2" от компании Allseas, подрядчика "Газпрома".

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал "тяжелым решением" выплату $2,9 млрд Киеву по газовому протоколу сотрудничества двух стран. 

Видео: Совет Федерации / YouTube

Теги: козак, санкции, северный поток-2, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 21:55

Козак рассказал очередную ЛИЦЕМЕРНУЮ-СКАЗКУ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ!!!

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