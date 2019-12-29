Козак назвал "тяжелым решением" выплату $2,9 млрд Киеву

Вице-премьер РФ рассказал о последствиях подписания "газового" протокола между двумя странами.

В воскресенье, 29 декабря, вице-премьер РФ Дмитрий Козак оценил последствия договоренностей о продолжении "газового" сотрудничества между Россией и Украиной. Согласно документу, Россия была должна исполнить решение Стокгольмского арбитражного суда и выплатить украинскому "Нафтогазу" $2,9 млрд.

Имеющиеся договоренности сторон Козак оценил как "выбор между плохим и плохим". Решение о миллиардной выплате стало тяжелым, но его неисполнение могло принести более серьезные потери для России.

Ранее мы сообщили о том, как сейчас идут переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной. Известно, что идет борьба "за каждую букву" нового договора.

Видео: YouTube / ТСВ