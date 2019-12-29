"Нафтогаз" заявил о неготовности текстов договора по транзиту газа

Российская и украинская стороны продолжают согласовывать текст документов.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев в соцсетях рассказал о ходе работы над соглашениями о транзите газа из РФ в Украину. По его словам, обе стороны достигли прогресса в переговорах, но продолжается "борьба за каждую запятую" в тексте договоренностей.

Отметим, что Россия и Украина подписали совместный протокол о газовом сотрудничестве в Минске 20 декабря. После этого представители двух стран начали реализовывать подписанный документ в Вене. Совместные переговоры начались в австрийской столице в четверг, 26 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что Украина подсчитала доход от транзита газа из РФ.

Видео: YouTube / CareerOneStop