Украина подсчитала доход от транзита газа из РФ

Об этом рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

Во вторник, 24 декабря, украинский чиновник подсчитал, сколько в Киеве планируют заработать на транзите газа из России в ближайшую пятилетку.

Суммарно выгода украинской стороны составит порядка $18 млрд, из которых три миллиарда поступят уже до нового года. При этом общий эффект от новых договоренностей по транзиту газа из РФ через Украину перекроет потери от отказа от иска к "Газпрому" на $12 млрд.

Дополнительно Оржель допустил, что окончательное оформление договора по транзиту еще может быть сорвано.

Ранее мы сообщали, что Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на ближайшие пять лет. Все риски, связанные с тарифным регулированием, возьмет на себя "Нафтогаз Украины".