Россия и Украина зафиксировали цену на транзит газа на ближайшие пять лет

Все риски, связанные с тарифным регулированием, возьмет на себя "Нафтогаз Украины".

Россия и Украина установили единую цену на транзит газа на ближайшие пять лет. Все риски, связанные с тарифным регулированием, возьмет на себя "Нафтогаз Украины". Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у главы правительства, пишут РИА Новости.

21 декабря правительство Украины опубликовало трехсторонний протокол по газу. Согласно документу, "Нафтогаз" забронирует для "Газпрома" транспортные мощности сроком на пять лет. Их объем составит 225 млрд кубометров при условии конкурентного тарифа на топливо.

Ранее стало известно, Россия согласилась вернуть Украине долг в размере более 3 млрд долларов, который был установлен решением Стокгольмского арбитража. Украинская сторона согласна взять не деньги, а газ.