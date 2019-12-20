Россия согласилась вернуть долг Украине по газу

Первые за два месяца трехсторонние переговоры состоялись в Берлине.

Россия согласилась вернуть Украине долг в размере более 3 млрд долларов, который возник после решения Стокгольмского арбитража. Первые за два месяца трехсторонние переговоры представителей "Газпрома" и "Нафтогаза" с участием Евросоюза состоялись в Берлине 19 декабря. Об этом пишет "Интерфакс".

После девяти часов общения стороны пришли к соглашению по условиям нового контракта. Его детали страны не стали раскрывать. Известно лишь то, что Россия и Украина продолжат переговоры в Минске.

Ранее Россия отказывалась выплачивать Украине долг, настаивая на так называемом "нулевом варианте", когда страны не должны друг другу ничего. Во время Большой пресс-конференции Владимир Путин признал, что вердикт Стокгольмского арбитража является одним из важных факторов, который следует учитывать при переговорах по транзиту газа.

Ранее украинская сторона заявила, что готова рассмотреть варианты с выплатой долга не деньгами, а газом. В свою очередь Россия предлагала скидку в размере 25 %.

Ранее мы писали, что на Украине закроют все игорные заведения.