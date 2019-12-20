На Украине закроют все игорные заведения

Нацполиции поручили прекратить их функционирование до 16:00 (17:00 мск) 20 декабря.

МВД Украины объявило о закрытии всех игорных заведений в стране. Об этом сообщается на сайте украинского кабмина.

Национальной полиции Украины поручили прекратить деятельность всех игровых клубов и лотерей до 16:00 (17:00 мск) 20 декабря. В ночь на пятницу на Украине закрыли более 150 заведений и изъяли оборудование на 46 млн гривен.

В настоящий момент работают три оператора государственных лотерей. Однако сотни заведений незаконно осуществляют игорную деятельность, запрещенную законом

"Мы хотим защитить людей, которые являются зависимыми", - заявили в кабмине Украины.

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