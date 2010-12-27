РФ, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа

Россия, Украина и ЕС достигли принципиального соглашения по транзиту газа. В общей сложности за столом переговоров делегаты провели 10 часов подряд. Об этом заявил экс-заместитель главы ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович. Дипломат продолжает курировать данную ситуацию.
Это были интенсивные переговоры. Детали будут обсуждены завтра в столицах
прокомментировал эксперт
В пятницу стороны обсудят пакетный договор с руководствами государств-участников. В субботу состоится техническая встреча "Газпрома" с "Оператором ГТС Украины". В трехстороннем формате Россия-Украина-ЕС делегаты встретятся до конца 2019 года. Ожидается, что новый контракт удастся подписать до 31 декабря. Напомним, что действующее соглашение заканчивается 1 января 2020 года.
Ранее Piter.tv писал о том, что делегация "Газпрома" начала переговоры по газу с Германией.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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