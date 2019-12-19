Делегация "Газпрома" начала переговоры по газу с Германией

В Берлин прибыли Новак и Миллер.

Делегация "Газпрома" начала переговоры в Берлине по газу с немецкой стороной. К ней присоединился глава Минэнерго РФ Александр Новак. Сейчас делегаты прибыли в Минэкономики и энергетики ФРГ. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на российских дипломатов.

Во встрече участвуют Алексей Миллер (глава "Газпрома"), Петер Альтмайер (министр) и Георг Граф. Последний является уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину. Ранее Альтмайер провел встречу с экс-заместителем председателя СК по делам Энергосоюза. Марош Шефчович отвечает за курирование данного вопроса в Европейской комиссии. Он планирует провести двухсторонние обсуждения сначала отдельно с Новаком, а после с Миллером.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия, Украина и ЕС 19 декабря вновь попытаются найти решение газового вопроса.