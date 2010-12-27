Россия, Украина и ЕС 19 декабря вновь попытаются найти решение газового вопроса. Замглавы Фонда энергетической безопасности заявил, что каждый день может стать решающим. Алексей Гривач напомнил, что времени до 1 января 2020 года все меньше. Об этом спикер рассказал "ТАССу".
Но я все же думаю, что этот раунд не будет последним. Позиции прежние.
прокомментировал эксперт
Очередной диалог между "Нафтогазом" и "Газпромом" при участии ЕС состоится в Берлине. Чиновники и бизнесмены обсудят объемы соглашения, продолжительность контракта, тарифы поставок. Внимание также будет уделено судебному процессу в арбитраже между компаниями. Сейчас остаются нерешенными принципиально важные моменты, касающиеся транзита в Европу.
Ранее Piter.tv писал о том, что Евросоюз принял решение о продлении санкций против России.
Фото: Pixabay.com
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