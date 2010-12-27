  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Россия, Украина и ЕС 19 декабря вновь попытаются найти решение газового вопроса
Сегодня, 13:52
55
lesjasap

Россия, Украина и ЕС 19 декабря вновь попытаются найти решение газового вопроса

0 0

Контракт между странами все еще не подписан.

Россия, Украина и ЕС 19 декабря вновь попытаются найти решение газового вопроса. Замглавы Фонда энергетической безопасности заявил, что каждый день может стать решающим. Алексей Гривач напомнил, что времени до 1 января 2020 года все меньше. Об этом спикер рассказал "ТАССу".

Но я все же думаю, что этот раунд не будет последним. Позиции прежние. 

прокомментировал эксперт

Очередной диалог между "Нафтогазом" и "Газпромом" при участии ЕС состоится в Берлине. Чиновники и бизнесмены обсудят объемы соглашения, продолжительность контракта, тарифы поставок. Внимание также будет уделено судебному процессу в арбитраже между компаниями. Сейчас остаются нерешенными принципиально важные моменты, касающиеся транзита в Европу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Евросоюз принял решение о продлении санкций против России.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: газ, евросоюз, транзит
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии