Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Евросоюз решил продлить антироссийские санкции. В отношении России еще шесть месяцев будут действовать экономические ограничения. Данное постановление подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщили в "ТАСС".
Такое решение политики приняли во время заседания саммита в Брюсселе по итоговому заседанию, прошедшему после "нормандского саммита". Делегаты основывались на докладах, предоставленных лидерами Франции и Германии.
Напомним, что срок действующих санкций должен был завершиться в январе 2020 года. Из-за продления страна будет вынуждена существовать в условиях санкций до июля 2020 года.
Piter.tv писал о том, что Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза.
Фото: Pixabay.com
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