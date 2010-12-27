Евросоюз принял решение о продлении санкций против России

Санкции продлили еще на полгода.

Евросоюз решил продлить антироссийские санкции. В отношении России еще шесть месяцев будут действовать экономические ограничения. Данное постановление подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель. Об этом сообщили в "ТАСС".

Такое решение политики приняли во время заседания саммита в Брюсселе по итоговому заседанию, прошедшему после "нормандского саммита". Делегаты основывались на докладах, предоставленных лидерами Франции и Германии.

Напомним, что срок действующих санкций должен был завершиться в январе 2020 года. Из-за продления страна будет вынуждена существовать в условиях санкций до июля 2020 года.

Piter.tv писал о том, что Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза.

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