Дипломат заявил, что ЕС и РФ не смогут друг без друга.

Владимир Чижов предсказал "новое начало" в отношениях России и Евросоюза. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на выступление дипломата в Брюсселе. Представитель РФ при ЕС заявил, что это произойдет в ходе нового "еэсовского институционального цикла". Он начался 10 дней назад. Отношения между участниками будут зрелыми, мудрыми и взаимоуважительными. Такие связи станут возможны благодаря пережитому опыту.

Сегодня отношения России и ЕС, безусловно, нельзя назвать нормальными...Медленно, но верно в Брюсселе осознают, что друг без друга России и Европе жить и развиваться непросто, если вообще возможно добавил дипломат

Самым противоестественным фактором Чижов счел антироссийские односторонние рестрикции. Они введены Евросоюзом в марте 2014 года. После этого их неоднократно расширяли. Несмотря на это, почти половина товарооборота РФ приходится на долю ЕС, иностранный бизнес продолжает инвестировать в экономику страны, а местное население бьет рекорды по получению шенгенских виз.

Ранее Piter.tv писал о том, что Госдеп США призвал Евросоюз "противостоять угрозам" России и Китая.

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