Госдеп США призвал Евросоюз "противостоять угрозам" России и Китая

В антирейтинге США также указан Иран.

Майк Помпео: США намерены сотрудничать с новым руководством ЕС в противодействии России. В Госдепартаменте уверены, что от Москвы исходит угроза всему миру. Также конфликтными городами дипломат назвал Пекин и Тегеран.

Такое заявление Вашингтон распространил в воскресенье 1 декабря. Накануне на должность руководства ЕС был назначен новый состав представителей. Управляющей Европейской комиссии назначена Урсула фон дер Ляйен.

Госдеп считает, что у США с ЕС есть общие цели, включающие торговые соглашения и вопрос безопасности, а также энергетическая независимость европейских государств. Америка нацелена на укрепление партнерских связей, чтобы иметь возможность "мирного и успешного будущего" для своих граждан.

Ранее Piter.tv писал о том, что Помпео планирует покинуть администрацию Трампа.

Видео: YouTube/NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State