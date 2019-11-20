СМИ: Помпео планирует покинуть администрацию Трампа

Сам высокопоставленный чиновник из команды президента США не комментирует данную информацию.

Жизнь политического истеблишмента Соединенных Штатов Америки все больше напоминает сериал "Карточный домик". Очередная серьезная перестановка может произойти в администрации Трампа уже этой осенью. Мировые СМИ сообщают о планах Майка Помпео покинуть пост Госсекретаря США. Первыми об этом написали журналисты Times со ссылкой на источники в окружении политика. Якобы он боится за собственную репутацию из-за процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

Среди возможных путей отступления - участие в выборах в Сенат. По неподтвержденным данным, Майк Помпео может баллотироваться от штата Канзас, где его хорошо знают по прошлым заслугам. Сам политик пока что не подтверждает, но и не опровергает слухи. Если увольнение госсекретаря случится в ближайшие дни, то позиции Трампа и его окружения окончательно ухудшатся накануне возможного импичмента.

Видео: NowThis News, CNN, Bloomberg Politics, U.S. Department of State