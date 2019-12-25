Преступник скончался в больнице от ранений, как и один полицейский.

Стали известны детали атаки на Капитолий в США. О них сообщили местные журналисты с телеканалов NBC News и Fox News со ссылкой на правоохранительные органы. Напомним, что вечером 2 апреля молодой человек на автомобиле протаранил контрольно-пропускной пункт у здания Конгресса. После этого водитель выбежал из машины и с холодным оружием напал на представителей закона. Офицерам пришлось открыть огонь по преступнику. Его удалось ранить, а позже - госпитализировать. Злоумышленник скончался в больнице.

Отмечается, что были ранены также двое полицейских. Один из них погиб в больнице. Fox News объяснил, что атака совершена с северной стороны Капитолия. Обычно этот выезд используют местные конгрессмены и персонал здания. Около Конгресса усилены меры безопасности после случая, произошедшего 6 января, когда толпа ворвалась в помещение. Сторонники Дональда Трампа в тот день несколько часов удерживали Капитолий.

В настоящее время сотрудники внутренней службы безопасности Капитолия полагают, что преступление 2 апреля не связана с террористической угрозой. По мнению экспертов, нападающий был "волком-одиночкой".

Представители The Reuters напомнили, что нет доказательств того, что произошедшее было терактом, но эта версия будет рассмотрена полицией. Пока что офицеры выяснили, что нападавшего нет в базе преступников. Сейчас угроза для Вашингтона ликвидирована.

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