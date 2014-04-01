Атаку совершил 25-летний афроамериканец по имени Ноа Грин.

Стало известно имя напавшего на Капитолий. По данным журналистов телеканала Fox News, атаку на здание Конгресса в Вашингтоне 2 апреля произвел 25-летний афроамериканец по имени Ноа Грин. Молодой человек сначала протаранил на машине контрольный пункт пропуска, а затем с ножом напал на полицейских. Предположительно, у преступника было психическое расстройство. Он не раз говорил о том, что его сознанием пытаются манипулировать. За несколько недель до трагедии он написал в социальных сетях о том, что лишился места работы. А перед атакой опубликовал в сторис лозунг о том, что американское правительство является врагом чернокожих граждан под номером один.

Афроамериканец считается сторонником радикального течения. Однако преступление у Капитолия правоохранительные органы не называют терактом. Злоумышленнику удалось ранить двух представителей закона. Один из них - Уильям Эванс, скончался в больнице. Офицер прослужил в службе правопорядка 18 лет.

Напомним, что американским силовикам пришлось открыть огонь на поражения. Они ранили Грина. Тот умер в больнице. Сейчас вокруг Капитолия введены повышенные меры безопасности.

Стали известны детали атаки на Капитолий в США.

Фото: Pixabay.com, Telegram/LifeShot