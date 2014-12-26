Водитель, протаранивший КПП в Вашингтоне, забрал жизнь у Уильяма "Билли" Эванса.

Погибший при инциденте у конгресса США служил в полиции Капитолия 18 лет. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника ведомства Йогананда Питтман. Чиновница уточнила, что жертва вчерашней атаки в Вашингтоне начал в правоохранительных органах 7 марта 2003 года. Он находился на посту в подразделении оперативного реагирования.

С глубокой печалью я делюсь новостью о кончине офицера Уильяма "Билли" Эванса сегодня днем от ранений, полученных в результате нападения… Офицер Эванс был сотрудником полиции Капитолия 18 лет. пресс-служба полиции

Напомним, что ранее стало известно, что водитель попытался протаранить пункт КПП у здания Конгресса США. После этого преступник напал с ножом на офицеров полиции. Пострадали два представителя закона, их госпитализировали. Позже один из раненых скончался в больнице. Злоумышленника ранили, он также погиб.

Стали известны детали атаки на Капитолий в США.