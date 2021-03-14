О том, сколько человек приняли участие в акции, неизвестно.

Акция протеста против забора вокруг Капитолия прошла в Вашингтоне. Участники требовали демонтировать ограждение с колючей проволокой вокруг здания американского парламента.

Организаторы замечают, что их цель - показать, что данное ограждение нарушает привычный уклад жизни вашингтонцев. По их словам, обычно они гуляют на территории, прилегающей к Капитолию, а также выгуливают собак, встречаются с друзьями, ходят через неё на работу.

Ограждение с колючей проволокой протяженностью в четыре мили (около 6,5 км) вокруг комплекса Капитолия перекрыло нам доступ к открытым пространствам и важным дорогам через город. цитата из сообщения организаторов

О том, сколько человек приняли участие в акции, неизвестно.

Ранее адвокат Трампа назвал цель импичмента.

Видео: YT / penguinsix