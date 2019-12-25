Майкл ван дер Вин выступил на слушаниях в американской Сенате, где рассматривается вопрос импичмента экс-президенту.

Адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа назвал цель импичмента. По мнению Майкла ван дер Вина, процесс инициирован демократами в попытке лишить политика возможности баллотироваться на пост главы Белого дома в 2024 году. Заявление юрист сделал во время заседания в Сенате.

Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более государственным чиновником, участвовать в выборах на государственную должность. Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определенного контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты Майкл ван дер Вин, адвокат Трампа

Представитель экс-президента США сообщил, что не говорит о том, что члены демократической партии выступают против политического насилия. Он заметил, что они просто пытаются устранить конкурента и его оппозицию.. По мнению адвоката, действия демократов направлены не лично против Трампа, а против миллионов избирателей, которые его поддерживают.

Напомним, что Сенат рассматривает вопрос импичмента Трампу по обвинению в подстрекательстве в мятеже. Активисты захватили 6 января Капитолий. Да вынесения импичмента необходимо 67 голосов в сенате.

Псаки отказалась уточнить, считает ли процесс импичмента Трампа конституционным.

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