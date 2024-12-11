Мэр Вашингтона подтвердила, что на борту упавшего лайнера были 64 человека

Мюриэл Баузер не смогла привести статистику о предварительных жертвах трагедии.

Мэр американского города Вашингтона Мюриэл Баузер заявила в публичном пространстве о том, что на борту пассажирского самолета компании American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом в районе столичного аэропорта имени Рейгана, находились 64 человека. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе специальной пресс-конференции перед местными СМИ. Она добавила, что на борту вертолета находились трое членов экипажа. Спикер отказалась подтверждать какие-либо данные относительно вероятного количества жертв трагедии.

Все, что мы можем подтвердить на данный момент, – это число людей на каждом воздушном судне: 64 человека на самолете American Airlines и трое - на военном вертолете. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о спасательной операции. Мюриэл Баузер, глава Вашингтона

Ране в социальных сетях шеф Пентагона Пит Хегсет указал на то, что профильное ведомство и американская армия немедленно начали проводить расследование из-за произошедшей авиакатастрофы вблизи Вашингтона. В настоящее время говорится о том, что столкновение между бортом Black Hawk и пассажирским рейсом, следовавшим в столицу США из Канзаса, может стать крупнейшей авиакатастрофой в истории страны за последние 15 лет. Последняя подобная трагедия произошла в США в феврале 2009 года. Тогда пассажирский борт упал на дом в Нью-Йорке. Жертвами крушения стали все 49 пассажиров и членов экипажа, а также один находившийся в здании на земле человек.

Как минимум 18 тел были извлечены. По данным чиновников, выживших среди них нет. комментарий от телеканала CBS

В США военный вертолет врезался в пассажирский самолет.

Фото и видео: YouTube / 11Alive