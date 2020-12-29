Мужчине уже предъявлено обвинение.

В США задержали "викинга", штурмовавшего Капитолий. Кроме того, продолжаются задержание других консервативных активистов, которые вошли в здание конгресса США накануне. Джейкоб Энтони Ченсли ворвался в здание в меховой шапке с рогами и копьем, о его задержании сообщили на сайте прокуратуры Округа Колумбия.

Мужчине предъявлено обвинение в преднамеренном вторжении (пребывании) в режимном здании (территории) без полномочий. Ему также вменяют вторжение с применением силы и нарушение порядка на территории Капитолия.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал блокировку своего аккаунта в Twitter. Используя официальный аккаунт президента США, Трамп сообщил, что администрация Белого дома провела переговоры с различными сайтами. Президент намерен создать собственную интернет-платформу в ближайшем будущем.

Страница президента оказалась заморожена из-за "риска дальнейшего подстрекательства к насилию". Недавно ее временно блокировали из-за беспорядков в Капитолии. Сторонники президента пришли в здание конгресса и сорвали его заседание. Скончались пять человек. Среди них был один полицейский. Сотрудники безопасности применили против протестующих спецсредства, включая табельное оружие.

Видео: No To Joe PAC / YouTube