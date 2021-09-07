В преступлении подозревается Виктор Пестерников.

Соседка рассказала о семье девочки, убитой в Кузбассе. Местным журналистам удалось узнать о том, что родители одной из 10-летней погибшей в Кемеровской области плохо заботились о ребенке. В семье несколько детей, а у матери нет работы. По версии жителей района, подозреваемый дежурил около дома несколько дней.

Он в нашем дворе был два дня, и, скорее всего, он их как бы приглядел. сообщила еще одна очевидица

В Telegram-канале Mash со ссылкой на свидетелей уточнили, что у матери Насти было пятеро детей. Двое из них погибли. Один малыш отравился молоком, а второй оказался забит до смерти. Журналисты считают, что родительница "употребляет" и практически не находится дома. Воспитанием детей занимается бабушка. При этом никто в квартире не заметил, что девочка не пришла ночевать 6 сентября. Мать узнала о пропаже с ребенка с утра 7 сентября, когда ее разбудили поисковики. В этот момент женщина находилась в состоянии опьянения. Спустя пару часов Настю и Ульяну нашли убитыми.

Правоохранительные органы и СК РФ считают, что преступление совершил Виктор Пестерников из города Мыски. Мужчина сначала изнасиловал, а после - задушил жертв. Соседка уточнила, что подозреваемый пытался залезть в дом, но его выгнали оттуда. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело о халатности против представителей закона, которые не смогли усмотреть за ранее освобожденным из тюрьмы за аналогичное нарушение закона. Фигурант расследования дал признательные показания.

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Фото и видео: Telegram / Mash