СМИ: установлена личность мужчины, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки

В Telegram-каналах рассказали о мужчине, котрого видели рядом с пропавшими 10-летними школьницами.

СМИ: установлена личность мужчины, с которым ушли пропавшие в городе Киселевск Кемеровской области девочки. В Telegram-каналах LifeShot и Mash журналисты рассказали, что предполагаемым мужчиной, которого камеры видеонаблюдения зафиксировали рядом с не вернувшимися домой 10-летними школьницами, является 41-летний местный житель Виктор Пестерников

Продавцы магазина, в который мужчина заходил вместе с несовершеннолетними попутчицами вспомнили, что покупатель набрал полную тележку со сладостями. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как после посещения супермаркета подозреваемый уводит детей. В руках у него был большой черный пакет.

В МВД по региону уточнили, что продолжается поисковая операция. В ней принимают участие кинологи с собаками. Местоположение мужчины устанавливается. О нем известно, что в 2019 году россиян вышел из тюрьмы. В колонии строгого режима он отбывал десятилетний срок за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (по статье 132 УК РФ). После выхода на свободу гражданин несколько раз нарушал административный надзор.

После пропажи двух девочек в Кемеровской области возбудили уголовное дело.

Фото: Telegram / Mash, LifeShot