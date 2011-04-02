После пропажи двух девочек в Кемеровской области возбудили уголовное дело

Школьниц видели с неизвестным мужчиной в нескольких местах.

После пропажи двух девочек в Кемеровской области возбуждено уголовное дело. Следственный комитет по региону проверяет видеоролик, распространившийся по социальным сетям. На нем рядом с исчезнувшими 6 сентября школьницами находился взрослый мужчина. Он якобы покупал детям сладости. После этого Настя и Ульяна так и не вернулись домой. В настоящее время правоохранительные органы разослали ориентировки на детей. Они разыскиваются.

В целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в городе Киселевске двух 10-летних девочек возбуждено уголовное дело. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что из дома в городе Киселевск школьницы вышли в 8 утра понедельника. Их местонахождение неизвестно. Настю и Ульяну видели на штрафстоянке вместе с неизвестным мужчиной. Также один из очевидцев видел детей с мужчиной по улице Гагарина. Мужчина якобы зашел в магазин и купил девочкам конфеты. Камеры видеофиксации видели, что пропавшие находились у домов Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина мог повести детей в сторону торгового центра "Арбат" около 19 часов вечера.

Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области.

Фото: Следственный комитет России