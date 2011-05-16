Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении подозреваемого.

Арестован мужчина, обвиняемый в похищении девушки в Нижегородской области. Об этом рассказали представители пресс-службы Следственного комитета РФ. В ведомстве подчеркнули, что говорят о подозреваемом местном жителе, который на протяжении десяти дней держал в заложниках 23-летнюю жертву в подвале. В отношении фигуранта расследования назначены судебно-медицинские экспертизы.

Предъявлено обвинение в совершении преступления по пунктам "в" и "г" части 2 статьи 126 УК РФ (за похищение человека). Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что девушка пропала 24 августа. Ее спасли правоохранительные органы только 3 сентября. На допросе потерпевшая объяснила, что ее удерживал мужчина, с которым она встретилась благодаря сайту знакомств. Все это время местная жительница находилась в подвале гаража на территории Приокского района Нижнего Новгорода. Против нее совершались насильственные действия сексуального характера.

Следственный комитет: задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области.

Фото и видео: Telegram / LifeShot