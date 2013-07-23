Следственный комитет: задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области

В преступлении подозревается 39-летний местный житель.

Следственный комитет России сообщил о том, что задержан подозреваемый в похищении девушки в Нижегородской области. Совместно с правоохранительными органами пойман 39-летний местный житель, который несколько дней в подвале держал против ее воли 23-летнюю девушку. Жертва также обвинила мужчину в насильственных действиях.

В ходе расследования уголовного дела о похищении 23-летней девушки в Нижнем Новгороде установлен и задержан 39-летний житель Нижнего Новгорода. пресс-служба СК РФ по региону

В надзорном ведомстве рассказали, что 24 августа пострадавшая встретилась с ранее незнакомым мужчиной. С ним она познакомилась на сайте. После этого он увез жертву в неизвестном направлении, а родственники и друзья не смогли дозвониться или другим способом связаться с девушкой. Преступник угрожал заложнице ножом. Во время допроса 3 сентября спасенная жертва заявила, что ее связали, отобрали мобильное устройство. Расследование уголовного дела продолжается.

Пропавшую 10 дней назад жительницу Нижнего Новгорода нашли в подвале гаража.

Фото и видео: Следственный комитет России