Правоохранительные органы разыскивают преступника, державшего девушку взаперти.

Пропавшую 10 дней назад жительницу Нижнего Новгорода нашли в подвале гаража местного жителя. Об этом рассказали представители регионального управления Следственного комитета РФ. Девушка находилась в Приокском районе. В настоящее время устанавливается местонахождение человека, державшего 23-летнюю жертву взаперти.

Местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода. пресс-служба СК РФ по региону

Напомним, что пострадавшая вышла из дома по Славянской улице 24 августа. Позже в полицию с заявлением о пропаже человека обратилась мать девушки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Следователи допросили потерпевшую Назначены специальные экспертизы. Девушка объяснила, что познакомилась со злоумышленников на сайте. Он предложил ей заняться интимом в машине, а после отказа начал угрожать ножом. Водитель забрал у новой приятельницы мобильный телефон и отвез в подвал. На протяжении всего дальнейшего заключения мужчина насиловал жертву.

Фото и видео: Telegram / LifeShot

