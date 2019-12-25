СК завел дело о халатности после убийства школьниц в Кузбассе

Подозреваемый сменил место жительства и на учет в органы профилактики там поставлен не был.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о халатности после убийства двух школьниц в Кемеровской области. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

После "отсидки" подозреваемый в совершении преступления был поставлен на административный надзор до 2027 года, подразумевающий ряд требований к отбывшим наказание. Однако мужчина переехал на постоянное место жительство в другой город и на учет в органы профилактики там поставлен не был.

В настоящее время по факту халатности должностных лиц органов профилактики, осуществляющих административный надзор за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возбуждено и расследуется уголовное дело (ст. 293 УК РФ). из сообщения СК РФ

Напомним, в кузбасском городе Киселевск 7 сентября нашли мертвыми двух школьниц, которые пропали днем ранее после ухода из школы. По факту их пропажи возбудили уголовное дело по нескольким пунктам статьи "Убийство". В социальных сетях была опубликована запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов, на которой мужчина накануне покупает школьницам сладости, а после уводит их в неизвестном направлении. Позже установили, им является 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он уже дал признательные показания.

Ранее в Петербурге дали условный срок мужчине, напавшему на участкового.

Фото: Следственный комитет РФ