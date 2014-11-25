Пропавших в Кузбассе школьниц нашли мертвыми

В убийстве подозревается ранее судимый мужчина.

В кузбасском городе Киселевск нашли мертвыми двух школьниц, которые пропали днем ранее после ухода из школы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Найдены мертвыми. из сообщения собеседника агентства

Девочки пропали 6 сентября. По факту их пропажи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В поисках несовершеннолетних принимали участие сотни людей. В социальных сетях бала опубликована запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов, на которой мужчина покупает школьницам сладости, а после уводит их в неизвестном направлении. Позже сотрудники правоохранительных органов установили, что им является 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он уже дал признательные показания.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил расследование на личный контроль.

Ранее российская школьница прошла шесть километров пешком из-за требования кондуктора.

Фото: СК России

