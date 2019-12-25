В Петербурге дали условный срок мужчине, напавшему на участкового

Осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Суд Московского района Петербурга вынес приговор мужчине, который в пьяном состоянии напал на участкового. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина 15 июля находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а именно у остановки общественного транспорта напротив дома №189 на Московском проспекте. На законные действия участкового отреагировал с агрессией, схватив его за форму. Мужчина пытался нанести правоохранителю несколько ударов по лицу, однако тот увернулся. Тогда петербуржец схватил участкового за запястье и вывернул ему руку. Нарушителя пришлось задержать, применив к нему физическую силу.

На суде обвиняемый раскаялся и извинился перед участковым. Суд учел, что на иждивении петербуржца находятся жена и трое детей, и назначил ему условное наказание сроком на 1,5 года. Испытательный срок составит два года.

Ранее в Петербурге осудили женщину, которая ударила соседа по коммуналке ножом в спину.

Фото: Piter.TV