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В Петербурге дали условный срок мужчине, напавшему на участкового
Сегодня, 15:03
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге дали условный срок мужчине, напавшему на участкового

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Осужденный находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Суд Московского района Петербурга вынес приговор мужчине, который в пьяном состоянии напал на участкового. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, мужчина 15 июля находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а именно у остановки общественного транспорта напротив дома №189 на Московском проспекте. На законные действия участкового отреагировал с агрессией, схватив его за форму. Мужчина пытался нанести правоохранителю несколько ударов по лицу, однако тот увернулся. Тогда петербуржец схватил участкового за запястье и вывернул ему руку. Нарушителя пришлось задержать, применив к нему физическую силу.

На суде обвиняемый раскаялся и извинился перед участковым. Суд учел, что на иждивении петербуржца находятся жена и трое детей, и назначил ему условное наказание сроком на 1,5 года. Испытательный срок составит два года.

Ранее в Петербурге осудили женщину, которая ударила соседа по коммуналке ножом в спину.

Фото: Piter.TV

Теги: применение насилия в отношении представителя власти, условный срок
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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