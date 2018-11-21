В Петербурге осудили женщину, которая ударила соседа по коммуналке ножом в спину

Осужденная призналась, что мужчина ее "довел".

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении жительницы Петербурга, которая ударила своего соседа по коммуналке ножом в спину. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел утром 26 февраля в лифте дома на 8-й Красноармейской улице. Женщина пояснила, что никогда не нарушала порядок в коммунальной квартире, а лишь иногда делала замечания из-за шума соседям. По словам подсудимой, сосед всегда неадекватно реагировал на ее слова и в ответ толкал.

Женщина призналась, что в день, когда было совершенно преступление, мужчина "довел" ее своими замечаниями к ее двум детям. Он также не пускал их в лифт. Петербурженка искренне раскаивается в содеянном.

Суд признал ее виновной и назначил 1 год и 3 месяца в исправительной колонии общего режима.

Ранее мы писали, что в Петербурге продлили арест исламисту, обвиняемому в торговле людьми.

Фото: Piter.TV