Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек на Кузбассе

Мужчина рассказал о моменте, попавшем на камеры видеонаблюдения.

Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве девочек в Кемеровской области. Правоохранительные органы разместили в социальных сетях ролик с первыми минутами после задержания фигуранта уголовного дела, с которым погибших 10-летних школьниц видели накануне. У мужчины спросили, зачем он покупал детям сладости. Этот факт ранее зафиксировала камера видеонаблюдения.

Просто угостил — они семечек попросили. Я им купил там газировки, пакет, что ещё они там взяли, ну и всё — донёс вот до этих до бетонок, они там голубей покормили. Ну и всё: я пошёл — и они тоже — домой. Она ж со школы там, одна девчушка подозреваемый

В местных СМИ рассказали, что местный житель отрицал вину в произошедшем с девочками, но позже сознался в преступлении. Незадолго до этого момента сотрудники полиции нашли тела несовершеннолетних. В последний раз их видели родители утром 6 сентября в Киселевске, когда девочки ушли в школу. Они так и не вернулись с учебы.

СМИ: установлена личность мужчины, с которым ушли пропавшие в Кузбассе девочки.

Фото и видео: Telegram / BAZA

