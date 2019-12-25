Песков: Кремль не ведет работу по ужесточению наказания для педофилов

По его словам, данные ЧП находятся в компетенции правоохранительных органов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы страны не ведется никакой работы насчет возможности ужесточения наказания для педофилов. Об этом пишет "РИА Новости".

Данный вопрос был задан официальному представитель Кремля в контексте задержания в Кемеровской области подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек.

Нет, никакой работы в администрации президента не ведется. Свои функции выполняют правоохранительные органы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в кузбасском городе Киселевск 7 сентября нашли мертвыми двух школьниц, которые пропали днем ранее после ухода из школы. По факту их пропажи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В социальных сетях была опубликована запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов, на которой мужчина накануне покупает школьницам сладости, а после уводит их в неизвестном направлении. Было установлено, им является 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он уже дал признательные показания.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов. По его словам, решение об отмене моратория будет зависеть от нового состава Государственной Думы.

Фото: kremlin.ru