В Госдуме предложили вернуть смертную казнь для педофилов

Мораторий на смертную казнь действует в РФ с 1997 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов заявил, что в России необходимо вернуть смертную казнь для педофилов. Его слова передает сетевое издание "Газета.ру".

Мораторий на смертную казнь был введен в России в 1997 году. После этого осужденным заменили приговор на срок лишения свободы до 25 лет. В настоящее время самым суровым наказанием в РФ является пожизненное тюремное заключение.

Мы считаем, что педофилам и террористам, педофилам-убийцам надо назначать смертную казнь, отменять мораторий на смертную казнь независимо от позиции Совета Европы, ориентироваться на свои ситуации в стране. Михаил Емельянов, депутат Госдумы

Емельянов добавил, что решение об отмене моратория будет зависеть от нового состава Государственной Думы.

Напомним, в кузбасском городе Киселевск нашли мертвыми двух школьниц, которые пропали днем ранее после ухода из школы. По факту их пропажи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". В социальных сетях была опубликована запись с камеры видеонаблюдения одного из магазинов, на которой мужчина покупает школьницам сладости, а после уводит их в неизвестном направлении. Было установлено, им является 41-летний местный житель Виктор Пестерников, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. В настоящее время подозреваемый в убийстве задержан. Он уже дал признательные показания.

Ранее в Госдуме предложили ввести пособие для овдовевших пенсионеров.

Фото: Piter.tv