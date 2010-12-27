Адвокат Соколова опроверг его перевод в психиатрический центр Сербского

После первого осмотра врачи допустили, что доцент вменяем.

В среду, 4 декабря, в СМИ появилась информация, что Соколова отправили в психиатрический центр Сербского. Piter.TV связался с адвокатом доцента.

Адвокат Сокловоа Александр Почуев опроверг эту информацию. Он отметил, что подсудимый находится в московском СИЗО.

"Подтверждаю, что мой подзащитный сейчас находится в СИЗО2 г. Москва "Бутырка". С ним проводятся следственные действия. Он находится в удовлетворительном состоянии здоровья, в содеянном раскаивается и способствует расследованию. На условия содержание жалоб нет, за исключением невозможности свиданий с адвокатом", — заявил Александр Почуев.

Также Почуев заявил, что он подал жалобу в адрес руководителя изолятора и надзирающего прокурора.

"Мне отказывают в требовании о вызове моего клиента в виду недостаточности мест в кабинетах. Это грубейшее нарушение права на защиту", —отметил он.

Напомним, что в 9 ноября, в Петербурге по подозрению в убийстве своей бывшей студентки, 24-летней Анастасии Ещенко, был задержан преподаватель СПбГУ Олег Соколов. В его рюкзаке нашли две отчленённые женские руки и травматический пистолет. Историк признался в убийстве и попросил для себя "самую жесткую меру" наказания. По последней информации девушка была убита во время сна.

Ранее Соколов ожидал экспертизы в психбольнице "Бутырки". Мужчину направили в московское СИЗО еще 30 ноября.

Фото:vk.com/against_tartuffe