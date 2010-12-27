Сильный ливень не смог помешать празднованию Дня поселка в Красносельском

Больше ста человек собрались с зонтами на площади, чтобы поздравить поселок и его жителей с праздником.

Несмотря на проливной дождь, жители поселка Красносельское собрались, чтобы отпраздновать значимую дату: в этому году поселку исполнилось 293 года. Праздник с зонтами, прошедший на площади возле Дома культуры посетило не меньше ста человек, среди которых было множество детей.

Со сцены глава поселкапоздравил жителей и вручил памятные призы семейным парам, которые отпраздновали в этом году серебренную и золотую свадьбу, а также поздравил молодоженов только что вступивших в брачный союз. В своей речи глава поселка поблагодарил жителей за стойкость, которую они проявили, посетив торжественное мероприятие.

Спасибо всем нашим жителям, кто несмотря на погодные условия, которые нас немножко подвели, пришли на наш сегодняшний праздник.

- глава администрации Красносельского сельского поселения, Михаил Торобов

Несмотря на сложную погоду, жители поселка не торопились расходиться. Вечером, наградой для самых стойких стало выступление звезды российской эстрады Светланы Разиной.

Празднование Дня поселка в Красносельском стало одним из череды праздников, прошедних по всему Выборгскому району. Так, в этом месяце свои дни рождения отмечал поселок Рощино, город Каменногорск, Высоцк, а также районный центр - город Выборг. Масштабным празднованием отметили день рождения Ленинградской области, который прошел 4 августа.

Фото, видео: Piter.TV